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DÜNYA

Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi İngiliz ajanı çıktı!

2010'da Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılan yardım görevlisi Linda Norgrove'un İngiliz istihbaratı için çalıştığı iddia edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:59:40 Güncelleme: 12:02:12 HABERTURK.COM

Afganistan'da 2010 yılında Taliban tarafından kaçırılan ve kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybeden yardım görevlisi Linda Norgrove'un gizlice İngiliz istihbarat teşkilatı M16 için çalıştığı iddia edildi.

Russia Today'de yer alan habere göre, Afganistan'da faaliyet yürüten Amerikan inşaat şirketi DAI'de yardım görevlisi olarak çalışan Linda Norgrove, Eylül 2010'da Taliban tarafından kaçırıldı.

Kasım 2010'da Taliban tarafından Pakistan'a götürülmek istenen Norgrove için ABD Donanması'na bağlı Özel Kuvvetler harekete geçti. Başarısız olan operasyonda Norgrove, ABD kuvvetleri tarafından atılan bir el bombası sonucu hayatını kaybetti.

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'un, operasyon emrini bizzat onayladığı belirtilirken, operasyona katılan özel kuvvet unsurlarından 3 askerin operasyon sonrasında açığa alındığı iddia edildi.

Afganistan'da M16 için çalıştığı iddia edilen Linda Norgrove'un, ülkede ne tip faaliyetler yürüttüğü ise bilinmiyor.

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