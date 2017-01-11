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Kremlin'den Trump iddialarına yanıt ve bir de enerji tehdidi!

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya'nın elinde Trump'a karşı koz olarak kullanılabilecek hassas bilgiler olduğu yönündeki iddiaların tamamen uydurma olduğunu söyledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:32:29 Güncelleme: 12:38:30 HABERTURK.COM

ABD'de gündeme oturan, Rusya'nın elinde Donald Trump ile ilgili hassas bilgiler olduğuna dair istihbarat raporuna Kremlin'den yanıt geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ellerinde Trump ile ilgili herhangi bir hassas bilgi veya dosya bulunmadığını, iddiaların uydurma olduğunu ve tamamen saçmalıktan oluştuğunu söyledi. Peskov, iddiaların ABD ve Rusya ilişkilerine zarar vermek amaçlı çıkarıldığını öne sürdü.

Kremlin sözcüsü, ortaya atılan iddialarla Amerikan toplumunda bir histeri yaratılmaya çalışıldığını ve bunun politik bir cadı avını amaçladığını belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus enerjisine yapılan ABD yatırımlarını etkileyecek potansiyel yeni yaptırımların gelmesinin Rusya ekonomisini ve küresel ekonomiyi kötü etkileyeceği belirtilirken, böyle bir durumda Rusya'nın zararını yine enerji sektöründen karşılayacağının altı çizildi.

ABD basını, Beyaz Saray'a sunulan istihbarat raporunda, Kremlin'in elinde Trump'ın itibarına zarar verecek ve koz olarak kullanılabilecek hassas bilgilerin bulunduğu bilgisinin yer aldığını iddia etmişti.

İddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, haberlerin yalan olduğunu belirterek durumu 'Politik cadı avı' olarak tanımlamıştı.

 

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