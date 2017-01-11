11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
veysi kaynak
DÜNYA

Kaynak'tan ABD'ye Astana cevabı: Yer yok!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Astana görüşmelerinde herhangi bir terör grubuna yer olmadığını söyledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:51:40 Güncelleme: 12:53:49 HABERTURK.COM

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmeleriyle ilgili konuştu.

Kaynak, Astana'da herhangi bir terör grubuna yer olmadığını söylerken, Türkiye'nin müttefiklerinin hala terör örgütü YPG'yi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, barış görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada YPG'nin de masada olması gerektiğini savunmuş; "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Toner: PYD savaşta varlığı olan bir grup. Suriye'deki çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor. Bize göre, bir noktada bu sürecin bir parçası olmak zorundalar." ifadelerini kullanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Irak ile Başika krizinde flaş gelişme!
DÜNYA

Irak ile Başika krizinde flaş gelişme!
Kremlin'den Trump iddialarına yanıt ve bir de enerji tehdidi!
DÜNYA

Kremlin'den Trump iddialarına yanıt ve bir de enerji ...
Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi İngiliz ajanı çıktı!
DÜNYA

Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi İngiliz ajanı ...
"Musul 3 ay içinde DEAŞ'tan temizlenebilir"
DÜNYA

"Musul 3 ay içinde DEAŞ'tan temizlenebilir"
Japonya yasalarına 'imparator' ayarı
DÜNYA

Japonya yasalarına 'imparator' ayarı
Bir istihbarat raporu daha: Trump'ın hassas bilgileri, Rusya'nın elinde!
DÜNYA

Bir istihbarat raporu daha: Trump'ın hassas ...
Japonya yasalarına 'imparator' ayarı
DÜNYA

JAPONYA YASALARINA 'İMPARATOR' AYARI
"Musul 3 ay içinde DEAŞ'tan temizlenebilir"
DÜNYA

"MUSUL 3 AY İÇİNDE DEAŞ'TAN TEMİZLENEBİLİR"
Bir istihbarat raporu daha: Trump'ın hassas bilgileri, Rusya'nın elinde!
DÜNYA

BİR İSTİHBARAT RAPORU DAHA: TRUMP'IN HASSAS BİLGİLERİ, RUSYA'NIN ELİNDE!
Kaynak'tan ABD'ye Astana cevabı: Yer yok!
DÜNYA

KAYNAK'TAN ABD'YE ASTANA CEVABI: YER YOK!
Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi İngiliz ajanı çıktı!
DÜNYA

TALİBAN'IN KAÇIRDIĞI YARDIM GÖREVLİSİ İNGİLİZ AJANI ÇIKTI!
Kremlin'den Trump iddialarına yanıt ve bir de enerji tehdidi!
DÜNYA

KREMLİN'DEN TRUMP İDDİALARINA YANIT VE BİR DE ENERJİ TEHDİDİ!