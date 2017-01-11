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DÜNYA

Irak Hükümet Sözcüsü: Sincar'da PKK'ya müsaade edilmeyecek

Terör örgütü PKK'ya Sincar'da müsaade edilmeyeceğini belirten Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, kentin güvenliğini ortak bir gücün sağlayacağını söyledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:08:02 Güncelleme: 14:14:33 AA

Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, terör örgütü PKK'yı kastederek meşru olmayan silahlı grupların Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına müsaade edilmeyeceğini, Irak askerleri ve Peşmergelerden oluşacak ortak gücün bölgenin güvenliğini sağlayacağını belirtti.

Hadisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayımlanan haftalık "Wişe" gazetesine yaptığı açıklamada, "Kentin (Sincar) güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve Peşmergelerden meydana gelen ortak bir güç kurulacak. Bundan sonra kentin güvenliği söz konusu ortak gücün sorumluluğunda olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Irak'ın üzerinde uzlaştığı ortak bildirinin hayata geçirilmesi için bu adımın önemine dikkati çeken Hadisi, "Sincar'da ortak bir gücün kurulması, ortak bildirinin ilk somut adımı olacaktır." dedi.

Terör örgütü PKK'yı kasteden Hadisi, Irak dışından gelen ve yasal olmayan herhangi bir gücün Sincar'da varlığına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ IRAK TOPRAKLARINDA BARINMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ"

Irak Meclisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahevan Abdullah da partisinin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Türkiye-Irak anlaşmasına göre, Türkiye düşmanlarının Irak topraklarında barınmasına müsaade edilmemelidir. Eğer Bağdat ve PKK, Türkiye'nin isteğini yerine getirmezse farklı şeylerin ortaya çıkma ihtimali yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sincar'ın Türkiye ve Irak arasındaki çekişmelere sahne olmaması için PKK'nın ivedilikle kenti ve çevresini terk etmesi gerektiğini söyleyen Abdullah, "Şengal'e (Sincar) herhangi bir zarar gelmeden PKK'nın bölgeden çekilmesi ve güvenliği Peşmergenin sağlaması lazım." dedi.

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Avni ise terör örgütü PKK'nın Ezidileri koruma bahanesiyle Sincar'a geldiğini ancak şu ana kadar bir köyü bile DEAŞ'tan geri alamadığını ifade etti.

Avni, "PKK'nın Şengal'de ne yaptığını bilmiyorum. PKK militanları Şengal'e geldiğinden bu yana bir köyü bile kurtarmış değiller. PKK'nın Şengal'i kurtarma operasyonunda da bir rolü olmadı. Örgütün oradaki varlığının tek nedeni, bölgede sorun çıkarmaktır." diye konuştu.

Sincar konusunda PKK'nın siyasi oyunlardan vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Avni, "Örgütün (Sincar'dan) çekilme kararının kendi ellerinde olmadığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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