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Suriye'nin son krizi çözüme kavuşuyor!

Suriye'de ateşkesi tehlikeye sokan su krizinde, Esed rejimiyle muhaliflerin anlaşmaya vardığı açıklandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:15:00 Güncelleme: 15:38:56 HABERTURK.COM

Şam Valisi, bir süredir Şam'da devam eden su krizinin çözüme kavuşturulması için Esed yönetimiyle, muhaliflerin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, Şam'ı besleyen su kaynaklarının bulunduğu Barada Vadisi'nin kontrolünü elinde tutan muhalifler, vadiye teknisyenlerin girişine izin verecek.

Teknisyenlerin, su tesislerinde meydana gelen arızaları gidereceği ve onarım işlemlerinin ardından Şam'a yeniden su verilebileceği belirtildi.

Su ihtiyacının çok büyük bir bölümünü Barada Vadisi'ndeki kaynaklardan karşılayan Şam'a Aralık ayı sonundan bu yana su verilemiyor.

Şam'daki susuzluk konusunda rejim güçleri, muhalifleri su kaynaklarına yabancı madde karıştırmakla suçlarken, muhalifler rejimi başkentin suyunu kesmekle suçluyordu.

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