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Kıbrıs konferansı yarın gerçekleşecek

Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konferansının yarın gerçekleşeceği bildirildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:10:22 Güncelleme: 17:13:31 AA

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın, garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.

Öte yandan Eide, müzakerelerde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.

 

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