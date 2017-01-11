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İki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 2'siyle daha ilgili nihai kararın 23 Ocak'ta verileceği bildirildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:32:19 Güncelleme: 17:34:22 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin ikisinin daha iade edilip edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar verilecek.

Darbeci sekiz askerden Yüzbaşılar Abdullah Yetik ve Uğur Uçan, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.

Bazı hukuk ve silahlı kuvvetler uzmanlarının şahit olarak dinlenmesinin ardından mahkeme sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanmaları ve kötü muamele görmeyeceklerine ilişkin şüpheler nedeniyle iade edilmemelerini talep etti.

Hakimler, karar verilmek üzere 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasına karar verdi. Dünkü görülen duruşmayla birlikte toplam 4 darbeci asker hakkında karar söz konusu tarihe ertelendi. Kalan 4 asker hakkındaki duruşma ise cuma günü gerçekleşecek.

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiyenin iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiyeye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yüksek Mahkemenin kararı darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.

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