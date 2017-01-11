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Rex Tillerson: Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, Türkiye ve Suriye politikalarıyla ilgili konuştu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 21:15:14 Güncelleme: 22:07:34 AA

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.

Tillerson, Trump tarafından aday gösterildikten sonra ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin dış politika ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında Ortadoğu’da ABD’nin “liderliğinin” bittiği yönündeki bir soruya cevap veren Tillerson, ABD’nin bölgede tekrar söz sahibi olabilmesi için “müttefikleriyle ve dostlarıyla” tekrar çalışması gerektiğini söyledi.

Tillerson, “Atmamız gereken ilk adım bölgedeki geleneksek müttefiklerimiz ve dostlarımızla tekrar çalışmak olmalıdır. Tekrar geri döndüğümüzü onlara gösterip bir planımızın olduğunu anlatmalıyız. Şu anda bulunduğumuz noktada hiçbirşey yapamayız.” dedi.

Suriye’de, Türkiye, Rusya, ve İran’ın politikalarının önemli bir yeri olduğunu belirten Tillerson şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir. Bölgede ABD’nin eksikliğinde kaygılandı ve yüzünü Rusya’ya döndü. Rusya kalıcı bir müttefik değildir. Rusya’nın kalıcı bir müttefik olmadığını açıkça göstermek gerekiyor. Türkiye'nin müttefiki ABD’dir."

Tillerson, bölgede atılması gereken ikinci adım olarak ise Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in gitmesi gerektiğini belirten Tillerson, DEAŞ’la mücadele ve Esed’e karşı mücadele etmenin bazı noktalarda çatıştığını kaydetti.

Rex Tillerson, “Esed’den sonra ne geleceğine karar vermeliyiz.” diye konuştu.

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