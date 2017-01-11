11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Josef Mengele
DÜNYA

"Ölüm Meleğinin" kemikleri Brezilya'da ders malzemesi oldu

Nazi döneminde yaptığı acımasız deneylerle "Ölüm Meleği" lakabını alan Nazi doktor Josef Mengele'nin kemikleri adli tıp derslerinde kullanılıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:01:34 Güncelleme: 22:02:44 AA

Nazi döneminde çocuklar ve ikizler üzerinde yaptığı acımasız deneyleriyle bilinen "Ölüm Meleği" lakaplı Nazi doktor Josef Mengele'nin kemiklerinin Brezilya'da adli tıp derslerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri katlettiği Auschwitz'de görev yapan doktor Mengele'nin kemikleri Sao Paulo'daki Adli Tıp Enstitüsünde ders materyali olarak kullanılıyor.

Mengele'nin kalıntılarını 1985 yılında bulan ekibin lideri olan Sao Paulo Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Dr. Daniel Romero Munoz, bu kemiklerin derslerde kullanılabileceğini düşünerek birkaç ay önce gerekli izni aldığını belirtti.

Munoz, Mengele'nin kemiklerinin, bir kişinin kalıntılarının nasıl inceleneceği ve bu bilgilerin kişiyle alakalı belgelerdeki verilerle nasıl eşleştirileceği konularında faydalı olduğunu ifade etti.

Mengele'nin kaçak hayatının, kemiklerini uygun bir eğitim materyali haline getirdiğini kaydeden Munoz, "Örneğin, Mengele'nin sol leğen kemiğinde bir kırık gördük, ordu kayıtlarındaki bilgilerde de Auschwitz'de bir motosiklet kazasında sol leğen kemiğinin kırıldığı yazıyor." dedi.

Auschwitz'de 1943 ila 1945 yıllarında çalışan ve buradaki esirleri tıbbi deneylerinde kullanan Mengele, 1948'de Almanya'dan kaçtıktan sonra, sırasıyla Arjantin, Paraguay ve Brezilya'da saklanmıştı. Mengele, kim olduğunu bilenleri susturmak için Sao Paulo'daki evini satmak zorunda kalınca mali durumu bozulmuştu. Nazi doktoru, 1979'da Bertioga plajında boğularak ölmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya'da kurduğu ve bir milyondan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü belirtilen Auschwitz kampı, 27 Ocak 1945'te Sovyet askerleri tarafından ele geçirilmişti. Kampın Sovyet askerlerince kurtarılması, ölüm kamplarının sona erdiği gün olarak tarihe geçmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Amerikalı komutandan Başika açıklaması
DÜNYA

Amerikalı komutandan Başika açıklaması
Rex Tillerson: Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız
DÜNYA

Trump'ın adayından flaş Erdoğan açıklaması
Kıbrıs haritaları bu akşam BM'ye sunulacak
DÜNYA

Kıbrıs haritaları bu akşam BM'ye sunulacak
Donald Trump'dan ilk basın toplantısı
DÜNYA

"Eğer Putin beni seviyorsa..."
İran'dan Irak'a asker büyükelçi
DÜNYA

İran'dan Irak'a asker büyükelçi
Kıbrıs konferansı yarın gerçekleşecek
DÜNYA

Kıbrıs konferansı yarın gerçekleşecek
Rex Tillerson: Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız
DÜNYA

TRUMP'IN ADAYINDAN FLAŞ ERDOĞAN AÇIKLAMASI
Donald Trump'dan ilk basın toplantısı
DÜNYA

"EĞER PUTİN BENİ SEVİYORSA..."
Kıbrıs haritaları bu akşam BM'ye sunulacak
DÜNYA

KIBRIS HARİTALARI BU AKŞAM BM'YE SUNULACAK
"Ölüm Meleğinin" kemikleri Brezilya'da ders malzemesi oldu
DÜNYA

"ÖLÜM MELEĞİ"NİN KEMİKLERİ MALZEME OLDU
Kıbrıs konferansı yarın gerçekleşecek
DÜNYA

KIBRIS KONFERANSI YARIN GERÇEKLEŞECEK
Trump sonunda isyan etti: Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?
DÜNYA

TRUMP SONUNDA İSYAN ETTİ: NAZİ ALMANYASI'NDA MI YAŞIYORUZ?