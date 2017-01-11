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Mariya Zaharova: 9 günde yapabileceklerinden endişeleniyorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin bitmesine 9 gün kala açıklamalarda bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 23:42:01 Güncelleme: 23:55:34 DHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Barack Obama’nın başkanlık süresinden kalan 9 gün içinde yapabileceklerinden endişelendiğini açıkladı. Yeni ABD hükümeti, seçilen Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta düzenlenecek göreve başlama tarihinden sonra çalışmalara başlayacak.

Zaharova, resmi Facebook hesabından şu açıklama yaptı:

“Her gün Washington’dan gelen haberleri okuyorum: İşte Rusya’ya yeni yaptırımlar, Suriye militanlarına omuzdan ateşlemeli füzelerin verilmesi, dışişlerinin tüm alanlarında tamamen mantıksız ancak zarar verici yaptıkları. Tanrı dünyayı 7 günde yaratmış. Obama’nın onu yıkmak için artı 2 günü daha var.“

Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD Maliye Bakanlığı, ‘Magnitskiy Kararnamesine’ dayanarak Rusya Soruşturma komitesi başkanı Aleksandr Bastrıkin ve milletvekili Andrey Lugovoy dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uyguladı.

30 Aralık 2016 tarihinde ABD, ‘seçimlere karışması’ ve ‘Rusya’da çalışan ABD diplomatlarına yapılan baskı’ için Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Askeri İstihbarat Servisi dahil olmak üzere Rusya’nın 8 teşkilatına da yaptırımlar uyguladı.

Aralık ayının başında ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin Suriye’deki müttefiklerine silah teslimatları için kısıtlamaları kaldırdı.

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