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Rami el-Hamdallah: Bölgede patlamaya neden olabilir

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı iddialarına Filistin Başbakanından tepki geldi

12 Ocak 2017 Perşembe, 00:52:19 Güncelleme: 00:55:01 AA

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, bölge güvenliğinde bir patlamaya neden olabileceği konusunda uyardı.

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende'i Ramallah'taki ofisinde kabul eden Hamdallah, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin de katıldığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin taşınması fikrinin karşısında durmasını isteyen Hamdallah, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, bölge güvenliğinde bir patlamaya neden olabilir." ifadesini kullandı.

Hamdallah, Norveçli bakanla, uluslararası barış konferansının düzenlenmesi ve konferanstan barış sürecini yeniden yoluna koyacak, iki devletli çözümü sağlayacak ve 1967 sınırlarına uygun Filistin devletinin kurulmasını öngören olumlu sonuçların çıkmasına ilişkin konuları ele aldıklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşen Norveç Dışişleri Bakanı Brende'in yarın İsrailli yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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