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Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Tillerson: Rusya ile ilişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız

Rex Tillerson: Rusya ile ilişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız. Rusya, ABD'nin çıkarları için tehlike arz ediyor; sebebini anlamak zor değil çünkü kendi çıkarlarını kolluyorlar. İki ülke açık ve dürüst bir şekilde konuşmalı

12 Ocak 2017 Perşembe, 06:50:31 Güncelleme: 06:52:33 AA

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, Rusya ile devletler arası ilişkilerde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Rusya, ABD'nin çıkarları için tehlike arz ediyor; sebebini anlamak zor değil çünkü kendi çıkarlarını kolluyorlar. İki ülke açık ve dürüst bir şekilde konuşmalı." dedi.

Tillerson, Trump tarafından aday gösterildikten sonra ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Senatörler Tillerson'a ağırlıklı olarak Rusya hakkında sorular yöneltti.

ABD-Rusya ilişkileri konusunda görüşlerini paylaşan Tillerson, "Rusya ile ilişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız. Rusya, ABD'nin çıkarları için tehlike arz ediyor; sebebini anlamak zor değil çünkü kendi çıkarlarını kolluyorlar. İki ülke açık ve dürüst bir şekilde konuşmalı. Rusya, Ukrayna'yı işgal etti ve Suriye'de rejim güçlerini destekleyerek savaş kurallarını ihlal etti. NATO müttefiklerimiz Rusya konusunda tedirgin olmakta haklı." diye konuştu.

Florida Senatörü Marco Rubio'nun, "Vladimir Putin, Suriye'de savaş suçu işledi mi?" sorusu üzerine çekimser davranan Tillerson, Rusya'nın Halep'i bombalamasının uluslararası normlara uymadığını ancak savaş suçu olarak tanımlanacak kadar bilgi bulunmadığını savundu.

Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlediği yönündeki iddianın çok ciddi olduğunu dile getirerek, "Bu konuda bir sonuca varmadan önce çok daha fazla bilgiye ulaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'nın Halep'te hastaneleri bombalamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Tillerson, "Bu kabul edilebilecek bir tutum değil." yanıtını verdi.

EN BÜYÜK MÜTTEFİKİMİZ ILIMLI MÜSLÜMANLARIN SESİ OLACAK"

Tillerson, sadece Ortadoğu'da değil, dünyanın birçok yerinde farklı Müslümanlarla bir araya geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı adayı, "Bu harika dini tanıma imkanım oldu. Bu sebepten dolayı bir ayrım yapmamız gerekiyor. Aşırıcı bir İslam algısını reddeden Müslümanları desteklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın sadece muharebe meydanında kazanılmayacağını vurgulayan Tillerson, şimdi savaşı muharebe meydanı dışında kazanma zamanı olduğunu kaydetti.

Fikirler anlamındaki savaşı kazanmaları gerektiğine işaret eden Tillerson, "Bu bağlamda bizim en büyük müttefikimiz bu dinin içerisindeki ılımlı Müslümanların sesi olacaktır." görüşünü dile getirdi.

Trump'ın seçim kampanyasında sıkça bahsettiği "Müslümanların ABD'ye girişine sınırlama getirecekleri" sözüne atıfta bulunularak, "Bu fikri destekliyor musunuz?" sorusu üzerine Tillerson, "Hayır. Herhangi bir grubun üstü kapalı bir şekilde tamamen reddedilmesine karşıyım fakat açık bir şekilde ortadaki güvenlik kontrolleri noktasında önümüzde ciddi bir sıkıntı var." değerlendirmesini yaptı.

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