Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlıyor.

BM Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek tarihi konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) "özel gözlemci" sıfatıyla temsil edileceği kritik konferansın açılışını ise BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres yapacak. Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler " oluşturacak, harita konusu gündeme gelmeyecek.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsviçre saatiyle 11.15'te başlayacak konferans öncesi BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak poz verecek.

Konferansa saat 13.00'da ara verildikten sonra, 14.45'te BM Genel Sekreteri Gutteres, Kıbrıslı liderlerin de eşlik edeceği bir basın toplantısı düzenleyecek. Bütün oturumlarının basına kapalı olacağı konferans için tarafların akşam 18.00'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Akıncı, konferans öncesi saat 09.35’te İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

Öte yandan Cenevre polisi, delegasyonların kaldığı oteller ve BM yerleşkesi civarında olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. BM Cenevre Ofisi etrafında bugün araçların park edilmesine izin verilmeyecek.

Konferansa uluslararası medyanın yoğun ilgisi de dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir bir yanından basın mensupları müzakereleri ve konferansı takip etmek için Cenevreye akın ederken, BM Cenevre Ofisindeki basın odasının yetersiz kaldığı gözlendi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN TARİHİ OLACAK"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün yaptığı açıklamada, garantör ülkelerin kendi aralarında yürüttüğü diplomasi sonucunda bugünkü konferansa dışişleri bakanları seviyesinde katılma kararı aldıklarını belirterek, "Yarın (bugün) tarihi bir gün olacak. Sonuç ne olursa olsun tarihi olacak. Çünkü, bu süreçte ilk defa garantör güçler ile Kıbrıslı liderlerin hepsi bir arada olacak." ifadesini kullanmıştı.

HARİTALAR BM'NİN ÇELİK KASASINA KİLİTLENDİ

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre'de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konularını görüştü.

Taraflar ikinci gün "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Avrupa Birliği (AB)" ve "Ekonomi" başlıklarını masaya yatırdı. Cenevredeki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BMnin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçen yıl İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım'da iki turlu olarak gerçekleşmişti. Mont Pelerin'deki müzakerelerin ikinci turunda da Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı sonuç alınamamıştı.

Liderler, 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi , Avrupa Birliği (AB) , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.