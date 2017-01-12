12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kıbrıs
DÜNYA

Kıbrıs için tarihi konferans bugün başlıyor

Kıbrıs görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans bugün Cenevre'de başlıyor. Tarihi konferansa ilk kez garantör ülkeler dışişleri bakanları düzeyinde katılacak. Konferansın açılışı BM Genel Sekreteri Guterres tarafından yerel saatle 11.15'te yapılacak

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:02:16 Güncelleme: 12:46:39 AA

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlıyor.

BM Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek tarihi konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) "özel gözlemci" sıfatıyla temsil edileceği kritik konferansın açılışını ise BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres yapacak. Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler  " oluşturacak, harita konusu gündeme gelmeyecek.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsviçre saatiyle 11.15'te başlayacak konferans öncesi BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak poz verecek.

Konferansa saat 13.00'da ara verildikten sonra, 14.45'te BM Genel Sekreteri Gutteres, Kıbrıslı liderlerin de eşlik edeceği bir basın toplantısı düzenleyecek. Bütün oturumlarının basına kapalı olacağı konferans için tarafların akşam 18.00'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Akıncı, konferans öncesi saat 09.35’te İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

Öte yandan Cenevre polisi, delegasyonların kaldığı oteller ve BM yerleşkesi civarında olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. BM Cenevre Ofisi etrafında bugün araçların park edilmesine izin verilmeyecek.

Konferansa uluslararası medyanın yoğun ilgisi de dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir bir yanından basın mensupları müzakereleri ve konferansı takip etmek için Cenevreye akın ederken, BM Cenevre Ofisindeki basın odasının yetersiz kaldığı gözlendi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN TARİHİ OLACAK"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün yaptığı açıklamada, garantör ülkelerin kendi aralarında yürüttüğü diplomasi sonucunda bugünkü konferansa dışişleri bakanları seviyesinde katılma kararı aldıklarını belirterek, "Yarın (bugün) tarihi bir gün olacak. Sonuç ne olursa olsun tarihi olacak. Çünkü, bu süreçte ilk defa garantör güçler ile Kıbrıslı liderlerin hepsi bir arada olacak." ifadesini kullanmıştı.

HARİTALAR BM'NİN ÇELİK KASASINA KİLİTLENDİ

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre'de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konularını görüştü.

Taraflar ikinci gün "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Avrupa Birliği (AB)" ve "Ekonomi" başlıklarını masaya yatırdı. Cenevredeki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BMnin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçen yıl İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım'da iki turlu olarak gerçekleşmişti. Mont Pelerin'deki müzakerelerin ikinci turunda da Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı sonuç alınamamıştı.

Liderler, 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs müzakereleri,  "Ekonomi , Avrupa Birliği (AB) , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler  " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İngiltere AB çalışanları için bin sterlin isteyecek
DÜNYA

İngiltere AB'den bunu isteyecek
İngiltere'de hastanede açlık ve susuzluktan 2 kişi öldü
DÜNYA

Hastanede açlık ve susuzluktan 2 kişi öldü
Londra metrosunda grev
DÜNYA

Londra metrosunda grev
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore: Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait değil
DÜNYA

İngiltere Büyükelçisi: Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait ...
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry: Obama DEAŞ'ın büyüyüp güçlenmesini istedi
DÜNYA

'Obama DEAŞ'ın büyüyüp güçlenmesini istedi'
BM Astana'daki Suriye görüşmelerine katılacak
DÜNYA

BM Astana'daki Suriye görüşmelerine katılacak
Meksika'dan Trump'a rest: Hiçbir şey ödemeyeceğiz!
DÜNYA

MEKSİKA'DAN TRUMP'A REST: HİÇBİR ŞEY ÖDEMEYECEĞİZ!
Işık: Umarız Trump, Türkiye'nin sesine kulak verir
DÜNYA

IŞIK: UMARIZ TRUMP, TÜRKİYE'NİN SESİNE KULAK VERİR
Japonya Başbakanı Abe, Duterte'yi ziyaret eden ilk lider oldu
DÜNYA

DUTERTE'YE İLK ZİYARET JAPONYA BAŞBAKANI'NDAN!
Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın damadına silahlı saldırı
DÜNYA

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI'NIN DAMADINA SİLAHLI SALDIRI
ABD ve dünya basını Obama'nın veda konuşmasını eleştirdi
DÜNYA

'TİMSAH GÖZYAŞLARI', 'HAYAL KIRIKLIĞI', 'BİRÇOK KİŞİ ONU AFFEDEMEYECEK'
Kıbrıs için tarihi konferans bugün başlıyor
DÜNYA

KIBRIS İÇİN TARİHİ KONFERANS BUGÜN BAŞLIYOR