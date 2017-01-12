Japonya Başbakanı Abe, Duterte'yi ziyaret eden ilk lider oldu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Filipinler lideri Rodrigo Duterte'yle görüşmek üzere ülkeye ziyaret gerçekleştiren ilk lider oldu.

Reuters'ın haberine göre, Duterte Haziran ayında devlet başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri ülkeye ziyaret gerçekleştiren ilk lider olan olan Abe, Filipinler'de iki gün kalacak.

İktidara geldiğinden beri ABD karşıtı açıklamalarda bulunan Duterte, Çin'le yakınlaşmaya başlayarak, Washington'la sıcak ilişkilere sahip olan ve Çin'le rekabeti bilinen Japonya'yı da sıkıntılı bir duruma soktu.

Bugün Filipinler'e varan Abe, Manila'daki başkanlık sarayında Duterte'yle görüşmek üzere hareket etti.

Abe, Duterte'yi ziyaret eden ilk lider olmasını 'muazzam bir onur' olarak nitelendirdi.

Abe, "Bu seneki ilk istikametim olarak Filipinler'i seçtim. Bu da benim karşılıklı ilişkimize verdiğim önemin bir kanıtıdır" diye konuştu.

Japonya, başta elektronik, finansal servis ve otomotiv endüstrisi alanlarında olmak üzere Filipinler'deki en büyük yatırımcılardan biri.

Abe, 17 Kasım'da New York'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'la görüşen ilk yabancı lider olmuştu.