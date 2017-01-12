ABD ordusu Rusya'nın eşiğine dayandı!

ABD ordusu, NATO sevkiyatı kapsamında Polonya'da konuşlanmaya başlayarak Rusya'nın kapı eşiğine kadar dayandı.

Almanya'dan Polonya'ya geçen ABD askerleri, tankları ve diğer araçlar, konuşlanacağı Zagan'daki üsse doğru harekete geçti.

olonya Başbakanı Beata Szydlo ve Savunma Bakanı Antoni Macierewicz cumartesi günü askerler için resmi bir tören düzenleyecek.

Associated Press'in haberine göre 3 bin 500 askerden oluşan birlik, ABD ordusunun ilk kez Rusya'nın eşiğine kadar geldiği anlamını taşıyor.

Habere göre Polonya ve Baltık ülkeleri, Polonya ile Litvanya arasında yer alan Kaliningrad bölgesine Rusya'nın nükleer Iskandar füzelerini yerleştirmesinin ardından tehdit altında hissederken, Rusya ise kendilerinin tehdit altında olduğunu söylüyor.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Bu hareketler bizim çıkarlarımızı, güvenliğimizi tehdit ediyor. Özellikle üçüncü bir tarafın sınırımıza yakın bir yere askeri varlığını yerleştirmesi söz konusu olunca. Avrupa ülkesi bile değil." diye konuştu.