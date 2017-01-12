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Zimbabve uçan 1 milyon dolar altın
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Zimbabve'de altın taşıyan uçak düştü

Zimbabve'de 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan uçak düştü. Uçaktaki bulunan iki kişi sağ kurtuldu

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:40:42 Güncelleme: 18:41:46 AA

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi.

Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.

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