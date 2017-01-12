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Donald Trump: CNN uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde

ABD'nin Başkanı olarak seçilen Trump, Twitter mesajında, CNN'in "uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde" olduğunu belirtti

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:04:39 Güncelleme: 19:06:00 AA

ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, CNN televizyonuna karşı kullandığı sert açıklamalarına devam ediyor.

Twitter mesajında Trump, "CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküş içinde ve yakında itibarları da gidecek." ifadesini kullandı.

Trump 6 ay sonra düzenlediği ilk basın toplantısında da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı.

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