Donald Trump: CNN uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde

ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, CNN televizyonuna karşı kullandığı sert açıklamalarına devam ediyor.

Twitter mesajında Trump, "CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküş içinde ve yakında itibarları da gidecek." ifadesini kullandı.

Trump 6 ay sonra düzenlediği ilk basın toplantısında da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017