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Suriye rejimi ateşkesi ihlal etti: 39 ölü, 67 yaralı

Suriye'de ateşkesi anlaşmasını ihlal eden Esed rejimine bağlı güçlerin bir haftadır hava ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:09:38 Güncelleme: 21:25:02 AA

Suriye'de sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye ordusuna ait savaş uçakları ile kara birliklerinin düzenlediği saldırılarda Şam'ın Barada Vadisi bölgesinde 11, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 6, Halep'in batısındaki muhalif bölgelerde 6, İdlib'te de 16 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda 67 kişi yaralandı.

Rejime ait bir savaş uçağının bugün İdlib'in Binniş kasabasına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında bir kız çocuğunu kurtardı.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani, Şam yönetimine bağlı Hizbullah destekli güçlerin başkentin doğu kırsalında yer alan Barada Vadisi'nde muhaliflerin kontrolündeki belde ve köylere yoğun saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkentin Doğu Guta bölgesindeki Merc mıntıkasına sızmaya çalışan Esed güçlerinin muhalif gruplardan Feylek er-Rahman tarafından püskürtüldüğünü kaydeden Bustani, ''Doğu Guta ve Barada Vadisi'nde ılımlı muhalifler bulunuyor. Ateşkes anlaşmasına göre rejimin bu bölgelere saldırmaması gerekiyor. Esed rejimi hiçbir zaman halkına güven vermedi ki sözünde dursun. Ülkedeki en büyük terörist Esed'in kendisidir. Rejim, Merce ve Doğu Guta'ya her gün saldırıyor ancak büyük zayiat vererek geri çekilmek zorunda kalıyor.'' şeklinde konuştu.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

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