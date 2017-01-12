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FBI ve Adalet Bakanlığına seçim soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişinin, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce hem FBI'ın hem de Adalet Bakanlığının attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 22:30:55 Güncelleme: 22:41:03 AA

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz'in, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce hem Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), hem de Adalet Bakanlığının attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili soruşturma kapsamında FBI Başkanı James Comey'nin seçimlerden önceki bazı adımlarının başmüfettişliğin soruşturmasında ele alınacağı kaydedildi.

Başmüfettişliğin hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den gelen talepler doğrultusunda başlattığı ifade edilen soruşturmada, Comey'nin seçimlere kısa bir zaman kala ABD Kongresine gönderdiği "Clinton'a yeniden soruşturma açılabilir" mektubunun önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor.

Aynı şekilde gizli kalması gereken bazı bilgilerin FBI tarafından açık edilip edilmediğine yönelik araştırmanın da yapılacağı bildirildi.

Comey, Clinton'a ait bazı e-postaların bir başka soruşturma kapsamında kendisine ait olmayan bir bilgisayarda bulunması üzerine 28 Ekim'de FBI'ın yeni bir inceleme başlattığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Kongreye bilgilendirme mektubu yollayan Comey'nin bu adımı, Demokratlar tarafından "seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir eylem" olarak değerlendirilmişti.

Seçimlere iki gün kala Kongre üyelerine gönderdiği mektupta incelemeyi bitirdiklerini kaydeden Comey, suç unsuruna rastlamadıklarını ve FBI'ın pozisyonunu değiştirecek bir durum olmadığını duyurmuştu.

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