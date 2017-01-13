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Mike Pompeo
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Trump'ın CIA Direktörü adayı Pompeo da Rusya'yı suçladı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtlayan Pompeo'nun, Rusya'nın siber saldırılarından bahsettiği esnada elektriklerin kesilmesi, "Rusya, müdahaleye devam ediyor" esprilerine yol açtı

13 Ocak 2017 Cuma, 00:16:00 Güncelleme: 00:18:26 AA

ABD'de başkan seçilen ve 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü adayı Cumhuriyetçi Mike Pompeo, "başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" gerekçesiyle Moskova'yı suçlayarak, "Rusya'nın demokrasimize zarar vermek istediğinden şüphem yok." dedi.

Üç dönemdir Senatoda Kansas'ı temsil eden Pompeo, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde adaylığıyla ilgili gerçekleştirilen oturumda sorularını senatörlerin yanıtladı.

8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın "siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddiasını destekleyen Pompeo, "Rusya'nın demokrasimize zarar vermek istediğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Amerikan istihbarat birimlerinin Rusya ile ilgili siber saldırı raporlarını "güvenilir" bulduğunu dile getiren Pompeo, ABD'nin bu tür siber saldırılara karşı ne gibi tedbirler alması gerektiği konusunda ise tatmin edici açıklamalar yapmadı.

Trump'ın Savunma Bakanı adayı emekli general James Mattis de Senato'da adaylığıyla ilgili oturumda Rusya'yı suçlamış ve Moskova üzerinde daha fazla baskı kurmaları gerektiği yorumunu yapmıştı.

"WATERBOARDİNG"E KARŞI

Pompeo ayrıca, bir dönem CIA'in "ileri sorgulama teknikleri" arasında yer alan ve mahkumlarda boğulma hissi meydana getiren "waterboarding" yönteminin hiçbir şekilde savunucusu olmayacağını vurguladı.

Senatörlerin, "Trump'tan bile gelse yine de bu emre uymaz mısınız?" sorusuna "Kesinlikle hayır." cevabını veren Pompeo, Trump'tan bu yönde bir talep geleceğini de düşünmediğini kaydetti. Bu sözleriyle Pompeo, seçim kampanya döneminde "waterboarding" gibi yöntemlerin yeniden uygulanabileceğini söyleyen Trump'ın yaklaşımına zıt bir tablo çizmiş oldu.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Öte yandan Pompeo'nun oturumunun ilk dakikalarında toplantının yapıldığı salondaki elektriklerin kesilmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Oturuma yaklaşık yarım saat ara verilirken, kesintinin aynı binanın birçok bölümünde yaşandığı açıklandı.

Pompeo'nun Rusya'nın siber saldırılarından bahsettiği bir esnada elektriklerin kesilmesi, salondaki katılımcılar arasında "Rusya, müdahaleye devam ediyor" şeklinde esprilere neden oldu. Oturuma, Senato'nun diğer binasına geçilerek devam edildi.

Üç dönem Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde görev yapan Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Partinin adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen isim oldu.

İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran kurumun eski sistem analisti Edward Snowden'ın vatan haini olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor.

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