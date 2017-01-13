13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest
DÜNYA

Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın CNN muhabirini terslemesi ile ilgili "Muhabiri benzetti" yorumunu yapmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi

13 Ocak 2017 Cuma, 05:32:03 Güncelleme: 05:33:36 DHA

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde yeni başkan seçilen Donald Trump'ın basın toplantısında CNN muhabirini terslemesiyle ilgili 'muhabiri benzetti' yorumu hakkında, "Türk Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını okumadım ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere muamelesi düşünüldüğünde pek de şaşırmadım" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Erdoğan'ın CNN muhabirine yönelik değerlendirmeleri ile ilgili soruyu, "Türk Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını okumadım ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere yaptığı muameleler düşünüldüğünde pek de şaşırmadım. Türkiye bir NATO müttefiki… Amerika Türkiye'nin güçlü bir şekilde yanında yer almakta ve Türkiye ile karşılıklı çıkarlarımızı ve aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için birlikte yakından çalışmaktadır. Bunu yapmayı sürdürüyoruz. Amerikan halkı ve dünya bu yakın ilişkiden yarar sağlıyor. Ancak bu yakın ilişki, bizim Türkiye'de sıklıkla hapse atılan ya da susturulan bağımsız gazetecilere yapılan muameleye ilişkin derin endişelerimizi dile getirmemizi engellemez" diye yanıtladı.

Üst düzey bir Türk yetkilinin ABD ziyareti sırasında, bu yetkilinin korumalarıyla Türk gazeteciler arasında fiziksel bir sürtüşme olduğuna da değinen Earnest, "Bu elbette ABD'nin topraklarımızda göz kapayacağı birşey değildi ve tepkimizi ortaya koyduk. Hatta hatırladığım kadarıyla orada anında müdahale eden Amerikalı güvenlik yetkilileri vardı" dedi.

ABD olarak iktidar sahibi kişilerle bağımsız medya arasında canlı ve güçlü diyalog geleneğine önem verdiklerini, bunun demokrasilerini güçlendirdiğine inandıklarını vurgulayan Earnest, "Eğer söylemlerinize güveniyorsanız o zaman bu söylemleri basın önünde savunma yeteneğinize de güvenmelisiniz. Eğer bunu yapmıyorsanız, bu yalnızca medyayla ilişkinize yönelik izlediğiniz yöntem hakkında soru işaretleri uyandırmakla kalmaz, savunmanız gereken söylemlerinize duyduğunuz güvene yönelik de şüpheler doğurur' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın, geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk kez dün düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen CNN muhabiri Jim Acosta'ya 'Siz yalan haber yapıyorsunuz. Berbat bir kurumsunuz diyerek söz hakkı vermemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gezi olaylarında ve bölücü örgütün başlattığı çukur eylemlerinde milletimizin birliğine beraberliğine kardeşliğine saldırıldı. İşte o zamanlar Türkiye'de bu oyunu oynayanlar bakın dün Amerika'da Sayın Trump'ın basın toplantısında, orada yine bir yanlışlık yapıldı ve Sayın Trump da yine aynı o grubun muhabiri ve yahut da köşe yazarı neyse, onu orada benzetti' demişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Obama Biden'a ABD’nin en yüksek madalyasını verdi
DÜNYA

Obama'dan Biden'a ağlatan sürpriz
Mark Toner: PYD sahada temsiliyeti olan bir grup
DÜNYA

ABD'nin PYD ısrarı sürüyor
Trump'ın CIA Direktörü adayı Pompeo da Rusya'yı suçladı
DÜNYA

ABD Senatosu'nda tam o anda elektrikler kesildi
James Mattis: Ortadoğu'da İsrail'den başka demokrasi yok
DÜNYA

Trump'ın adayı Rusya ve Çin'i suçladı
Ay sandığımızdan daha yaşlı çıktı
DÜNYA

Ay sandığımızdan daha yaşlı çıktı
Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası
DÜNYA

Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis
FBI ve Adalet Bakanlığına seçim soruşturması
DÜNYA

FBI VE ADALET BAKANLIĞINA 'SEÇİM' SORUŞTURMASI
Trump'ın CIA Direktörü adayı Pompeo da Rusya'yı suçladı
DÜNYA

ABD SENATOSU'NDA TAM O ANDA ELEKTRİKLER KESİLDİ
Mark Toner: PYD sahada temsiliyeti olan bir grup
DÜNYA

ABD'NİN PYD ISRARI SÜRÜYOR
James Mattis: Ortadoğu'da İsrail'den başka demokrasi yok
DÜNYA

TRUMP'IN ADAYI RUSYA VE ÇİN'İ SUÇLADI
Obama Biden'a ABD’nin en yüksek madalyasını verdi
DÜNYA

OBAMA'DAN BİDEN'A AĞLATAN SÜRPRİZ
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt geldi
DÜNYA

BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE CEVAP!