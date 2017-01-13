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DÜNYA

"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir tehdit"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaları yanıtladı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:59:19 Güncelleme: 10:01:02 AA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, "Rusya'nın tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit olduğunu" savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABDnin menfaatlerine engel olmakla suçladı.

Ryan, CNN televizyonunun canlı yayınında Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmeyen Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtladı.

Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturmaya hazırlanan ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak istediğini söyleyen Donald Trump ile bazı konularda farklı düşündüklerini ifade eden Ryan, "Rusya, tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit. Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz, bizim çıkarlarımıza engel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın komşu ülkelerde ihlallerde bulunduğunu, demokratik olmadığını ve diğer ülkelerin demokrasilerine müdahale etmeye çalıştığını savunan Ryan, "Yabancı bir devletin başka bir ülkenin seçimlerine burnunu sokması yanlış." diye konuştu.

Ryan, Rusya'ya karşı daha sert bir tutum alınması ve daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade etti.

Amerikan istihbarat birimlerinin, ABD Başkanı Barack Obama ve Trump'a, "Rusya'nın, Trump'ın özel hayatı ve mali durumuyla ilgili hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını" içeren bir raporun sunulmasının siyasileştirildiğini söyleyen Ryan, şunları söyledi:

"Trump'ın istihbarat birimlerinde bizi güvende tutmak için hayatlarını tehlikeye atacak çok sayıda iyi insanlar olduğunu öğreneceğini düşünüyorum ama diğer taraftan da görevi devralmasına sadece 9 gün kala bu saçmalığın ortaya atılmasına neden sinirlendiğini anlayabiliyorum."

TRUMP'IN TWITTER KULLANIMI

Trump'ın aktif olarak kullandığı Twitter'dan yaptığı açıklamalarla ilgili de değerlendirmede bulunan Ryan, Trump'ın Beyaz Saray'da Twitter kullanmayı bırakacağını düşünmediğini belirtti.

Ryan, "(Trump'ın) Tweet atmaya devam edeceğini düşünüyorum, belki tweetlerinde biraz daha ölçülü olacaktır ama tabii ki bu göreceli. Alışılmadık bir başkan olacak." dedi.

 

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