İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!

Suriye ordusu, başkent Şam yakınlarındaki bir askeri hava üssüne İsrail tarafından roketler fırlatıldığını öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre ordu komutanı, bu 'çirkin saldırı' karşısında Tel Aviv'e uyarıda bulundu.

Haberde, patlama seslerinin başkentten duyulduğu ve bölge sakinlerinin üsten yoğun dumanlar çıktığını gördüğü belirtildi.

Sosyal medyaya yüklenen bir videoda ise Mezzah askeri havalimanından alevlerin çıktığı görüldü.

Suriye devlet televizyonunun ordudan aktardığına göre roketler, gece yarısı İsrail'in kuzeyinde bulunan Taberiye Gölü'nün yakınlarından fırlatıldı.

Esed'in başkanlık sarayına yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan havalimanının, daha önceleri muhaliflerin elinde bulunan bölgelere roket saldırısı düzenlemek için kullanılmış olduğu hatırlatıldı.