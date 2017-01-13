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Fransız polisini alarma geçiren kitap!

Fransız polisi, terör örgütü DEAŞ'ın polisin içerisine sızmaya çalıştığına yönelik iddialar üzerine alarma geçti

13 Ocak 2017 Cuma, 10:43:25 Güncelleme: 10:54:48 HABERTURK.COM

2015 sonbaharında Paris'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen eşzamanlı saldırıların ardından olağanüstü hal ilan edilen Fransa'da, örgütün polisin içerisine sızdığı iddiaları yetkilileri harekete geçirdi.

The Times'ın haberine göre, Fransız polisini harekete geçiren Eric Pelletier ve Christophe Dubois'un yazdığı "Ajanlarımız nereye gittiler?" isimli kitap oldu.

Kitapta yer alan 16 Fransız polis memurunun DEAŞ'a katıldığı ve örgütün polisin içine sızmak istediği yönündeki iddialar üzerine Fransız polisi alarma geçti.

Fransız emniyetinin iç soruşturmalarını yürütmekle görevli birimlerin, polis teşkilatında radikal İslam'ın yükselişiyle ilgili çalışma yürüttükleri belirtildi.

Kitapta ayrıca daha önce Irak ve Suriye'de savaşan 12 Fransız askerinin de İslami hareketlere katıldığı iddia edildi.

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