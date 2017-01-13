Abdeslam, Fransız hakimlere değil, mektup arkadaşına konuştu!

13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırılarının hayatta kalan baş şüphelisi Salah Abdeslam, hapishanede kendisine mektup yazan bir kadına verdiği cevapta, 'utanç duymadığını' söyledi.

AFP'nin haberine göre 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili Fransız hakimlerin sorularına yanıt vermeyi reddeden Abdeslam, Liberation gazetesi tarafından yayınlanan ve ismi açıklanmayan bir kadının yazdığı mektuplara cevabında ilk kez 'konuşkan' göründü.

Abdeslam, mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle, hiçbir şeyin ağzımdan kaçmasından korkmuyorum, çünkü olduğum kişiden dolayı utanç duymuyorum. Ayrıca şimdiye kadar söylenmiş olanlardan daha kötü ne söylenebilir ki?

Sana, nasıl başlayacağımı bilmeden yazıyorum. Bütün mektuplarını aldım. Onlardan keyif alıp almadığımı bilmiyorum. Ama kesinlikle dışarıdaki dünyada biraz zaman geçirmemi sağladılar.

Sen açık sözlü olduğundan ben de öyle olacağım. Eğer sana niyetinin ne olduğunu sorsam, bu kendimi, senin beni bir 'star' veya 'idol' olarak sevmediğini dair güvence altına almak için olur çünkü bu tarz mesajlar alıyorum ve bunları desteklemiyorum. Tapılmayı tek hak eden Allah'tır."

Haberde, Abdeslam'ın birçok kişiden mesaj aldığı fakat yalnızca bir kadına cevap yazdığı bildirildi.

27 yaşındaki Abdeslam, 18 Mart'ta polisin düzenlediği operasyonla Belçika'da yakalandıktan sonra Nisan ayında Fransa'ya iade edilmişti.

Abdeslam'ın sorulara cevap vermeyi reddetmesinin ardından Ekim ayında iki avukatı da onu artık savunmayacaklarını açıklamıştı.

Belçika doğumlu Fransız vatandaşı Abdeslam'ın, Paris saldırılarının ardından hayatta kalan tek saldırgan olduğu sanılıyor.