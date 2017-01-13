13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
salah abdeslam
DÜNYA

Abdeslam, Fransız hakimlere değil, mektup arkadaşına konuştu!

Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından hayatta kalan tek saldırgan olan ve Fransız hakimlere konuşmayı reddeden Abdeslam, ilk kez kendisine hapishanede mektup yazan bir kadına konuştu

13 Ocak 2017 Cuma, 11:18:02 Güncelleme: 11:50:26 HABERTURK.COM

13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırılarının hayatta kalan baş şüphelisi Salah Abdeslam, hapishanede kendisine mektup yazan bir kadına verdiği cevapta, 'utanç duymadığını' söyledi.

AFP'nin haberine göre 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili Fransız hakimlerin sorularına yanıt vermeyi reddeden Abdeslam, Liberation gazetesi tarafından yayınlanan ve ismi açıklanmayan bir kadının yazdığı mektuplara cevabında ilk kez 'konuşkan' göründü.

Abdeslam, mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle, hiçbir şeyin ağzımdan kaçmasından korkmuyorum, çünkü olduğum kişiden dolayı utanç duymuyorum. Ayrıca şimdiye kadar söylenmiş olanlardan daha kötü ne söylenebilir ki?

Sana, nasıl başlayacağımı bilmeden yazıyorum. Bütün mektuplarını aldım. Onlardan keyif alıp almadığımı bilmiyorum. Ama kesinlikle dışarıdaki dünyada biraz zaman geçirmemi sağladılar.

Sen açık sözlü olduğundan ben de öyle olacağım. Eğer sana niyetinin ne olduğunu sorsam, bu kendimi, senin beni bir 'star' veya 'idol' olarak sevmediğini dair güvence altına almak için olur çünkü bu tarz mesajlar alıyorum ve bunları desteklemiyorum. Tapılmayı tek hak eden Allah'tır."

Haberde, Abdeslam'ın birçok kişiden mesaj aldığı fakat yalnızca bir kadına cevap yazdığı bildirildi.

27 yaşındaki Abdeslam, 18 Mart'ta polisin düzenlediği operasyonla Belçika'da yakalandıktan sonra Nisan ayında Fransa'ya iade edilmişti.

Abdeslam'ın sorulara cevap vermeyi reddetmesinin ardından Ekim ayında iki avukatı da onu artık savunmayacaklarını açıklamıştı.

Belçika doğumlu Fransız vatandaşı Abdeslam'ın, Paris saldırılarının ardından hayatta kalan tek saldırgan olduğu sanılıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Obama'dan flaş Küba kararı!
DÜNYA

Obama'dan flaş Küba kararı!
ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump'a güvenmeyin!
DÜNYA

ABD istihbaratından o ülkeye çarpıcı uyarı: Trump'a ...
Fransız polisini alarma geçiren kitap!
DÜNYA

Fransız polisini alarma geçiren kitap!
İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!
DÜNYA

İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!
Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!
DÜNYA

Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!
"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir tehdit"
DÜNYA

"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir ...
İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!
DÜNYA

İSRAİL'DEN ESED'İN YANI BAŞINA ROKETLİ SALDIRI!
"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir tehdit"
DÜNYA

"RUSYA, TEHDİTKAR BİR ADAMIN YÖNETTİĞİ KÜRESEL BİR TEHDİT"
ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump'a güvenmeyin!
DÜNYA

ABD İSTİHBARATINDAN O ÜLKEYE ÇARPICI UYARI: TRUMP'A GÜVENMEYİN!
Abdeslam, Fransız hakimlere değil, mektup arkadaşına konuştu!
DÜNYA

HAKİMLERE DEĞİL, MEKTUP ARKADAŞINA KONUŞTU!
Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!
DÜNYA

HAMAS'TAN İSRAİL ASKERLERİNE DİJİTAL 'TUZAK'!
Fransız polisini alarma geçiren kitap!
DÜNYA

FRANSIZ POLİSİNİ ALARMA GEÇİREN KİTAP!