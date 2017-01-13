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DÜNYA

Ruhani: Umarım Türkiye-İran işbirliği ile terörizmi yok ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ve iki ülkenin işbirliğini ele aldı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:53:45 Güncelleme: 13:55:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irna haber ajansının haberine göre Ruhani, Türkiye’deki terör olaylarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileyerek, ‘’Bölge halkının huzuru için umarım Türkiye ve İran’ın işbirliği ile terörizmi yok ederiz’’ dedi.

Suriye’de ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani, ‘’Hepimiz ateşkesin devamı için çaba harcamalıyız ve şüphesiz Ankara-Moskova ve Tahran’ın işbirliği bölgede barış ve istikrarın oluşmasında çok önemlidir’’dedi.

Astana’da düzenlenecek Suriye toplantısına değinen Ruhani, ‘’Bizim hedefimiz bölgede terörist guruplarla mücadeledir ve umarın İran ve Türkiye’nin işbirliği ile Suriye ve bölgede istikrara şahit oluruz’’ dedi.

Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran'ın eski cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani’nin vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Rafsancani’nin büyük bir devlet adamı olduğunu ve bölgenin barış ve istikrarı ve Ankara-Tahran ilişkilerinin güçlenmesi için çok emek harcadığını ifade etti.

Türkiye’nin tüm alanlarda ilişkilerini İran ile geliştirmek istediğini ifade eden Erdoğan, ‘’İki ülkenin güçlü ilişkileri bölgedeki sorunların çözümü için çok etkilidir ve Türkiye ikili ve bölgesel ilişkilerin devamını istemekte’’ dedi.

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