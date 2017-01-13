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Bulgaristan'da soğuktan deniz dondu!

Bulgaristan'da bir haftadan uzun süredir etkili olan soğuk hava sebebiyle denizin donması bölge sakinlerini de şaşırttı

13 Ocak 2017 Cuma, 15:18:52 Güncelleme: 15:20:10 AA

Bulgaristan'da 10 gündür etkin olan soğuk hava nedeniyle, Tuna Nehri, Varna Gölü ile Varna ve Burgaz'ın liman bölgelerinde deniz dondu.

Son iki haftadır en yüksek hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi geçmediği ülkenin Karadeniz sahilindeki Varna ve Burgaz bölgelerinde limanlar dondu. Denizin donması, Burgaz sakinlerini şaşırttı. Bu durum, son 100 yılda sadece 3 kez yaşanırken, Bulgarlar hatıra fotoğrafları çektirmek için deniz kenarına akın etti.

Burgaz yakınlarındaki Anastasiya adasına turist taşıyan geminin de buzların arasındaki donmuş hali, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Soğuk hava nedeniyle tuzluluk oranı düşük olan Varna Gölü de dondu.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede hava sıcaklığının hafta sonu sıfırın üstüne çıkacağını, ancak pazartesinden itibaren tekrar soğuk havanın hakim olacağını duyurdu. Silistre Bölge Valiliği de, ülkenin limanlarında bekleyen gemilere yardım ulaştırıldığını belirtti.

UZUN TIR KUYRUKLARI OLUŞTU

Öte yandan Bulgaristan Bölgesel Geliştirme Bakanlığına bağlı kriz masası, yoğun kar yağışlarına rağmen başlıca güzergahların trafiğe açıldığı duyurdu.

Son günlerde süren kar temizleme çalışmalarını yol kenarında beklemek zorunda kalan tırlar, yolların açılmasıyla gümrük ve sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'ye açılan Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın önünde bekleyen tır kuyruğu 18 kilometreye ulaştı. Ağır taşıtların geçtiği Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo kapısında 8 kilometre, ülkenin Romanya'ya açılan, Rusçuk'taki Tuna Köprüsü'nde ise 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, tam kadro çalıştığını, ancak tır kuyruklarının azalmasının zaman alacağını belirtti.

 

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