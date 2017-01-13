uriye genelinde yapılması planlanan ateşkese dair Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşecek Astana görüşmeleri tarihi belli oldu. Peki Astana görüşmeleri ne zaman yapılacak, Astana nerede? İşte Astana görüşmeleri tarihi!

ASTANA GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye'deki ateşkesin sağlanması için Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak olan Astana görüşmelerinin 23 Ocak 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "23 Ocak'ta yapılacak Astana görüşmelerine Birleşmiş Milletler de katılacak. ABD'nin katılması yönünde de kararlılığımız bulunuyor, aynı zamanda PYD'nin Astana'daki müzakerelerde olmayacağını Rusya ile konuştuk." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de görüşmelerin 23 Ocak'ta yapılacağını doğruladı ve ertelenme gibi bir durumun olmayacağını belirtti. Görüşmelerde Türkiye ve Suriye muhalefet ile birlikte olacak.

KAZAKİSTAN: "ASTANA GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Astana görüşmeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Suriye'deki krizin Suriyeliler arasında yabancı müdahale olmaksızın siyasi yollarla çözülmesi amacıyla Astana'da yapılması beklenen görüşmeler için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ilan etti.

Aynı zamanda Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Kazakistan'ın bu görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnun olduğunu ifade ederken, bu görüşmeler için gerekli arenayı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

BEŞAR ESAD: "ASTANA'DA HER KONUYU MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIM"

Şam'da Fransız siyasileri ağırlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılması planlanan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, Fransız basınına açıklamalarda bulunan Esad, "Her şeyi müzakere etmeye hazırız. Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması ya da Suriye'nin geleceğini konuştuğumuzda her şey, tüm ihtimaller açık. Müzakerelerde sınır yok" değerlendirmesinde bulundu. Esad, Müzakarelere kimlerin katılacağı hakkında ise bilgisi olmadığını dile getirdi.

ÇİN - SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ ŞİE ŞİAOYAN: "ASTANA GÖRÜŞMELERİNDEN OLUMLU SONUÇLAR BEKLİYORUZ"

Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da yapılacak görüşmelerden, Suriye'deki krizin siyasi çözümüne yönelik olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Cenevre’de bir araya gelen Şie, Astana görüşmelerinden, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik olumlu sonuçlar elde edileceğini beklediklerini dile getirdi.

Şie, 23 Ocak'ta Astana yapılması planlanan görüşmelerde, hangi tarafın temsilcilerinin yer alacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Görüşmelerin esnek ve kapsayıcı olmasını umduklarını kaydeden Şie, Çin temsilcisinin söz konusu görüşmelerde bulunacağını ifade etti.

VEYSİ KAYNAK: "BİR CİNAYET ÖRGÜTÜNÜN BARIŞ MASASINDA NE İŞİ VAR?"

Suriye'deki krize kalıcı çözüm bulmak amacıyla Suriye rejimi ve Suriyeli Muhalifler arasında Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Astana'da yapılması planlanan barış görüşmelerinde PYD'nin olma-üması gerektiğini vurgulayan Kaynak, " 60 yıllık Bölgede, Türkiye'de 40 yıldan beri kan döken PKK'nın Suriye kolu PYD'ye maalesef müttefiklerimiz hem silah veriyorlar hem de barış masasında onlarında olması istiyorlar. Bir cinayet örgütünün barış masasında ne işi var?" diye konuştu.