Polis çatıda kar olmamasından şüphelendi, bakın evden ne çıktı!

Hollanda'nın Den Bosch kentinde, polis evlerin çatılarındaki kardan yola çıkarak ilginç bir olayı açığa çıkardı.

Yoğun kar yağışının altındaki şehirde, tüm evlerin aksine bir evin çatısında kar bulunmaması polisi şüphelendirdi. Ev için arama kararı çıkartan polis eve girdiğinde tavanarasında çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi.

Evinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen ev sahibi gözaltına alınırken, polis kaynakları tavanarasında birkaç yüz kök kenevir çıktığını söyledi.

Yoğun ışıkta büyüyen kenevir bitkisini yetiştirmek için çok sayıda ışık kaynağı gerekiyor. Bu ışık kaynaklarının yarattığı ısının çatıdaki karları erittiği tahmin ediliyor.