13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fransa paris Eyfel Kulesi
DÜNYA

Eyfel için 300 milyon avro harcanacak

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bakım ve güvenliği için 300 milyon avro harcanacak

13 Ocak 2017 Cuma, 19:26:26 Güncelleme: 19:46:45

Başkent Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin güvenliği ve bakımı için 300 milyon avro ayrılacak.

Paris Belediye Meclisi tarafından ay sonunda oylanacak 15 yıllık bütçeyle, Eyfel'in hem yenilenmesi, bakımı ve güvenliği sağlanmış olacak.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in 2024 Olimpiyatlarına ve 2025 Expo'ya da aday olduğunu hatırlatarak, hem Eyfel Kulesi'nin hem de Paris'in marka değerini artıracaklarını söyledi.

Belediye meclisinin onaylayacağı 15 yıllık plan için her yıl 20 milyon avro harcanması planlanıyor.

Yenileme planıyla, kulenin bakım ve onarımının yanı sıra turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukların azaltılması, daha çok ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

Dünyanın en çok turist çeken ilk 3 şehri arasında yer alan Paris'teki Eyfel Kulesi 2015'te yaklaşık 7 milyon kişi tarafından ziyaret edilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa'da "Suriye" ve " Esed" tartışması
DÜNYA

Esed'le diyaloğun savunulması Fransa'yı karıştırdı
Fransız polisinden mültecilere insanlık dışı uygulama!
DÜNYA

Fransız polisinden mültecilere insanlık dışı ...
Fransa'da Müslümanlarla ilgili skandal e-posta
DÜNYA

Fransa'da Müslümanlarla ilgili skandal e-posta

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Laiklik" tartışması
DÜNYA

Fransa'da 'Laiklik' tartışması
Almanya'dan flaş AB değerlendirmesi
DÜNYA

"AB’nin parçalanması artık düşünülemez değil"
Fransa'da 4 PKK’lıya hapis cezası
DÜNYA

Fransa'da 4 PKK'lıya hapis cezası
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeniden aday oldu
DÜNYA

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'DEN SEÇİM KARARI
NATO'dan sevkiyat açıklaması: Rusya'nın tutumuna karşı makul bir karşılık
DÜNYA

NATO'DAN SEVKİYAT AÇIKLAMASI: RUSYA'NIN TUTUMUNA KARŞI MAKUL BİR KARŞILIK
Uçakta yumruklu kavga İstanbul'da bitti!
DÜNYA

UÇAKTA YUMRUKLU KAVGA İSTANBUL'DA BİTTİ!
İngiltere Başbakanı'ndan Türkiye ve Rusya'ya çağrı
DÜNYA

THERESA MAY'DEN TÜRKİYE VE RUSYA'YA ÇAĞRI
Polis çatıda kar olmamasından şüphelendi, bakın evden ne çıktı!
DÜNYA

POLİS ÇATIDA KAR OLMAMASINDAN ŞÜPHELENDİ, BAKIN EVDEN NE ÇIKTI!
ABD ordusundan yeni hamle
DÜNYA

ABD ORDUSUNDAN YENİ HAMLE