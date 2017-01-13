İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

Türkiye'deki terör olaylarının protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde PKK terör örgütünün sözde flamasını taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi önündeki meydanda toplanan yaklaşık 100 kişi, 2 saat süren protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriye, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin ve İnsan Hakları ve Gelişiminde Uluslararası İşbirliği (International Alliance for Human Rights and Development) Örgütü Başkanı Ender Demirtaş da katıldı.

Gösteri sırasında, PKK'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi motosiklet ile gösteri yapılan alandan geçerken polis tarafından gözaltına aldı.