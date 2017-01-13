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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeniden aday oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere yeniden adaylığını koydu

13 Ocak 2017 Cuma, 21:08:18 Güncelleme: 21:11:52 AA

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 12'inci Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu resmen duyurdu.

İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vaizi, Ruhani'nin Mayıs ayında düzenlenecek 12'inci Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu, İtidal ve Kalkınma Partisi'nin de partinin kurucu genel başkanı Ruhani'yi destekleyeceğini söyledi.

Vaizi, Ruhani'nin destekçilerinden eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesinin seçimlerde Ruhani'nin oylarını ne yönde etkileyeceği sorusuna, "Rafsancani ve Ruhani'nin yakınlığı tarihidir. Bu ikilinin devrim (1979) öncesi ve sonrası irtibatları son derece yakındı. Halkın Rafsancani'nin yolunu sürdüren kişi olarak Ruhani'yi desteklemesi doğaldır." ifadelerini kullandı. İran'da 12'inci Dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta yapılacak.

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