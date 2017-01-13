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Brezilya'da sarı humma vakaları ülkeyi alarma geçirdi

Brezilya'da sarı humma vakalarının artması üzerine acil durum ilan edildi

13 Ocak 2017 Cuma, 22:10:36 Güncelleme: 22:11:51 AA

Brezilya'da sekiz kişinin sarı humma hastalığından ölmesi üzerine 180 günlük acil durum ilan edildi.

Minas Gerais eyaleti Valisi Fernando Pimentel, eyaletin kuzeydoğusundaki sarı humma salgınıyla mücadele etmek için acil durum ilan edildiğini belirtti.

Acil durumun geçerli olacağı 150'den fazla şehir bulunduğunu söyleyen Pimentel, bu şehirlerden yalnızca 21'inde şüpheli sarı humma vakası görüldüğünü kaydetti.

Eyalette şimdiye kadar, şüpheli 48 sarı humma vakası görüldüğünü bildiren Pimentel, laboratuvarların, sekiz kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladığını ifade etti.

Minas Gerais eyaletinin kuzeydoğusundaki bazı şehirlerde hafta başında acil durum ilan edilmişti.

 

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