ABD Temsilciler Meclisi, Barack Obama’nın kendi adıyla anılan Düşük Maliyetli Sağlık Reformunun (Obamacare) kaldırılmasını kolaylaştıracak düzenlemeyi onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare’in iptali için birkaç gün önce Senato’dan geçen “bütçe uzlaştırma” düzenlemesini 198’e karşı 227 oyla kabul etti.

Donald Trump’ın başkanlık koltuğunu devralmasına bir hafta kala Kongrenin her iki kanadından geçen düzenleme, gelecek günlerde başlayacak bütçe görüşmelerini 20 saatle sınırlandırıyor.

Obamacare’i fesh etmeye kararlı olan Trump’ın başkanlığının ilk gününde imzalaması beklenen düzenleme, Obamacare’i savunmak için ellerinden geleni yapacaklarına söz veren Demokratların işini zorlaştıracak.

Amerikan siyasetinde, senatörlerin istenmeyen bir tasarının oylanmasına mani olmak için saatlerce konuşarak kürsüyü işgal etmesine "filibuster" deniliyor.

Bununla birlikte, 20 saat limitinin sadece bütçe konularında yapılan görüşmeler için geçerli olması nedeniyle Obamacare’in tümünün iptali için yeterli olmayacağı belirtiliyor.

Demokratlar, Cumhuriyetçileri, Obamacare’in yerine nasıl bir sağlık sistemi getireceklerini belirlemeden iptal sürecini başlatmakla eleştiriyor.

Yakında görevi devredecek Obama, Cumhuriyetçiler üzerinde daha fazla baskı yaratmak için daha iyi bir sağlık sistemi planlamaları halinde Obamacare’in iptalini açıkça destekleyeceğini açıklamıştı. Buna karşın, iptal ve yenileme sürecinin birlikte yürütülebileceğini savunan Cumhuriyetçiler, Obamacare'i vakit kaybetmeden iptal etmeye hazırlanıyor.

TRUMP: OBAMACARE TARİH OLACAK

Bu arada, Donald Trump, Temsilciler Meclisinin, Obamacare’in iptalini kolaylaştıracak bütçe uzlaştırma düzenlemesini oylamadan önce Twitter hesabından,“Düşük Maliyetli Olmayan Sağlık Reformu, yakında tarih olacak” paylaşımında bulundu.

Donald Trump başkan seçildikten sonra Obamacare’in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda gerçekleştirileceğini söylemişti. Obamacare’i “felaket” olarak nitelendiren Trump, bunun yerine “çok daha ucuz ve iyi” bir sağlık sistemi vadediyor.

Öte yandan, bu sisteme yönelik detayların henüz belli olmaması Trump'ın vaadinin sorgulanmasına neden oluyor.