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Donald Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz

ABD Başkanlığına seçilen Trump: İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?

14 Ocak 2017 Cumartesi, 07:39:11 Güncelleme: 07:41:27 AA

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin Rusya ve Çin'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

Trump, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" dedi.

"ÇİN İLE HER ŞEYİ MÜZAKERE EDEBİLİRİZ"

Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul eden ABD'nin "Tek Çin" politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, Çin ile her şeyi müzakere edebileceklerini bildirdi.

Donald Trump, Çin'in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa "Tek Çin" politikasına bağlı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilmesinin ardından Trump'ın ilk kez Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapması, Çin'de endişeye neden olmuştu.

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