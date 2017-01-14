DÜNYA
Yıllar sonra ilk kez hiç cinayet işlenmedi
14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:46:24 | Güncelleme: 10:51:40
HABERTURK.COM
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yıllar sonra ilk kez, dün hiç cinayet işlenmedi
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Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da, uzun yıllar sonra dün ilk kez cinayet işlenmedi.
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Uyuşturucu ve hırsızlık çetelerinin hüküm sürdüğü ülke dünyada cinayet oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak görülüyor.
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Günde ortalama 10 kişinin cinayete kurban gittiği ülkede, dün hiç cinayet işlenmedi.
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Polis, gün boyunca hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı ülkede çeteler arasında ateşkes sağlandığı iddialarını yalanladı
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1980'lerde iç savaşla boğuşan El Salvador'da birçok kişi ABD'ye göç etmişti.
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1992'de sona eren savaşın ardından, ABD'ye giden göçmenler ve çocukları ülkelere dönmüşlerdi.
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El Salvador'daki çeteleşmenin ve çete kültürünün, ABD'den ülkeye dönen göçmen gruplar tarafından getirildiği belirtiliyor.
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ABD'de bir arada, çete kültürü içerisinde yaşayan Salvadorluların, ülkelerine dönerken de aynı kültürü yanlarında getirdikleri ifade ediliyor.
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