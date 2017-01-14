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Yıllar sonra ilk kez hiç cinayet işlenmedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:46:24 HABERTURK.COM

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yıllar sonra ilk kez, dün hiç cinayet işlenmedi

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    Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da, uzun yıllar sonra dün ilk kez cinayet işlenmedi.

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    Uyuşturucu ve hırsızlık çetelerinin hüküm sürdüğü ülke dünyada cinayet oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak görülüyor.

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    Günde ortalama 10 kişinin cinayete kurban gittiği ülkede, dün hiç cinayet işlenmedi.

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