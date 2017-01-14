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cadillac one
DÜNYA

Trump'ın kullanacağı 'canavar' belli oldu!

ABD başkanı seçilen Donald Trump için istihbarat servislerinin 'canavar' ismini verdikleri bir makam aracı hazırlandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:44:28 Güncelleme: 12:50:44 HABERTURK.COM

ABD başkanı seçilen Donald Trump'a başkanlığı süresince tahsis edilecek makam aracı belli oldu.

Trump, başkanlığı süresince Cadillac One adı verilen kendisi için özel üretilmiş bir aracı kullanacak.

Yedi koltuklu iç mekana sahip zırhlı araç, kurşun geçirmez camların yanı sıra, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı da koruma sağlıyor.

Aracın arka ve alt düzeneğine, herhangi bir bombalı saldırıya karşı önlem olarak çelik plakalar yerleştirildi.

Araçta korumaların gerektiği zaman kullanabilmesi için silah düzeneği de yer aldığı belirtilirken, istihbarat servisleri aracı 'canavar' ismiyle anıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    sanki Obama tofaş kullanıyordu
  • Misafir 30 dakika önce
    içi böcek doludur. bol bol dinlerler. yeni nesil böcekler tespit edilemiyor
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