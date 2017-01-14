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Amerika Birleşik Devletleri, gelmiş geçmiş en maliyetli silah olarak adlandırılan F-35 jetlerini Japonya'ya konuşlandırıyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:34:33 Güncelleme: 16:30:50 HABERTURK.COM

Son dönemde Çin ile ikili ilişkilerde gerginlik yaşayan ve Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze hamlesine yanıt vereceğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik'te stratejik bir hamleye imza attı.

ABD ordusu, gelmiş geçmiş en pahalı silah olarak gösterilen F-35 jetlerini, Japonya'da bulunan Iwanuki Hava Üssü'nde konuşlandırma kararı aldı.

Beşinci nesil modern savaş ve bombardıman uçağı olarak tanımlanan F 35'lerin tanesi 104 milyon dolara mal olmuş ve bu maliyet nedeniyle ABD'de tartışma konusu olmuştu.

Konuyla ilgili olarak CNN'e konuşan Pasifik Komuta Ortak İstihbarat Merkezi eski başkanı Carl Schuster, "Operasyonel olarak, F-35'ler büyük potansiyel taşıyor. Jetlerin Japonya'ya gönderilmesi, Kuzey Kore ve Çin'e gönderilmiş bir mesaj." ifadelerini kullandı.

 

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