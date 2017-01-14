Kosova'da 300 yıllık tarihi cami kül oldu

Kosova'da tarihi 300 yıllık cami yanarak kül oldu. Kosova'nın Deçan’a bağlı Drenoc köyündeki tarihi cami elektrikli sobadan kaynaklanan nedenlerle yandığı ileri sürüldü.

Dün akşam saat 21.00 civarında alevler içinde kalan tarihi cami, yolların karlı olması ve itfaiyenin zamanında yetişememesi nedeniyle tamamen yandı.

Kosova Polisi İpek Bölge sözcüsü Xhevat İbraj, yangının neden çıktığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Tüm camiyi kaplayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak cami kullanılmaz hale geldi. Köy sakinleri ise, yangının cami yakınında bulunan bir trafonun patlaması sonucu meydana geldiğini ileri sürerken yangının, caminin içinde bulunan sobadan kaynaklanmış olabileceğinden de şüpheleniliyor.