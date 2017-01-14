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Musul'un güneydoğusunda kontrol sağlandı

Irak güvenlik güçleri, kentin güneydoğusundaki mahallelerin tamamında kontrolü sağladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:04:06 Güncelleme: 21:18:46 AA

Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.

Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.

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