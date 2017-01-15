15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD Polonya
DÜNYA

Polonya'daki ABD askerlerine resmi tören

ABD'nin Polonya'ya yaptığı askeri sevkiyatın ardından Polonya Başbakanı Szydlo ve Savunma Bakanı Macierewicz'in de katılımıyla resmi tören düzenlendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 22:23:05 Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 15:40:05 AA

NATO operasyonu kapsamında Polonya'ya sevk edilen Amerikan Zırhlı Tugayı için Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz katılımıyla resmi tören düzenlendi.

"Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO'nun doğu sınırını güçlendirmeyi" amaçlayan Atlantik Kararlılık Operasyonu kapsamında Amerikan askerlerinin Polonya'ya ulaşması üzerine Zagan kentinde düzenlenen tören, ülkedeki 15 şehir meydanında canlı yayınlandı.

Başbakan Szydlo, törende yaptığı konuşmada, Polonya, Avrupa ve ortak savunma için asker konuşlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Amerikan askerlerine seslenen Macierewicz ise ''Sizleri uzun süredir bekliyorduk, on yıllardır.'' dedi. Polonya Savunma Bakanlığı ''Güvenli Polonya'' sloganıyla ülke genelinde programlar düzenliyor. Programlarda, silahlar tanıtılıyor, ordu tarafından konserler düzenleniyor.

Geçtiğimiz günlerde, Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven Limanı'ndan hareket eden 3. Zırhlı Tugaya ait askeri konvoyun Olszyna bölgesinden Polonya'ya girdiği, Amerikan askerleri ile Tugay Komutanı Christopher R. Norrie'in de Polonya'ya ulaştığı bilgisi verilmişti.

Sevkiyat kapsamında ilk Amerikan askerleri geçen cumartesi günü Zagan'a varmıştı. Polonya'nın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde 18 Ocak'a kadar konuşlandırılacak birlikler, Polonya'da 9 ay kalacak. Ayrıca birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'ya yönlendirilecek.

Operasyon süresince NATO doğu sınırı için 3. Zırhlı Tugayı'nın 3 bin 500 askeri sevk edildi. NATO, Ukrayna krizi ve Rusya'nın müdahalesi sonrası geçen yıl temmuz ayında Varşova'da düzenlenen zirvede doğu sınırındaki savunma kapasitesini güçlendirme kararı almıştı. NATO, bu kapsamda Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 4 uluslararası tabur konuşlandıracak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trump ile Putin'in İzlanda'da görüşeceği iddia edildi
DÜNYA

Trump ile Putin bir araya mı gelecek?
ABD Sudan'a yaptırımları kaldırdı
DÜNYA

ABD o ülkeye yaptırımları kaldırdı
ABD'den Irak'a asker sevkiyatı
DÜNYA

ABD'den Irak'a asker sevkiyatı
ABD, en pahalı silahını Çin'in burnunun dibine yerleştiriyor!
DÜNYA

ABD, en pahalı silahını Çin'in burnunun dibine ...
Trump dosyasını hazırlayan ajan sırra kadem bastı!
DÜNYA

Trump dosyasını hazırlayan ajan sırra kadem bastı!
Trump'ın kullanacağı 'canavar' belli oldu!
DÜNYA

Trump'ın kullanacağı 'canavar' belli oldu!

Trump ile Putin'in İzlanda'da görüşeceği iddia edildi
DÜNYA

TRUMP İLE PUTİN BİR ARAYA MI GELECEK?
Almanya uçağında bomba paniği! Uçak Kuveyt'e indi
DÜNYA

ALMANYA UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ! UÇAK KUVEYT'E İNDİ
Duterte'den 'teröristleri rehinelerle birlikte bombalayın' emri
DÜNYA

"TERÖRİSTLERİ REHİNELERİYLE BİRLİKTE BOMBALAYIN"
FETÖ'ye ilk darbe Somali'den!
DÜNYA

FETÖ'YE İLK DARBE SOMALİ'DEN!
ABD askerleri ilk kez Norveç'te konuşlanacak
DÜNYA

ABD ASKERLERİ İLK KEZ NORVEÇ'TE KONUŞLANACAK
Kerry son ziyaretinde eski düşmanıyla el sıkıştı
DÜNYA

KERRY SON ZİYARETİNDE ESKİ DÜŞMANIYLA EL SIKIŞTI