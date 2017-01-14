PKK, Peşmerge'yi alıkoydu

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Süleymaniye kentine bağlı Ranya ilçesi kırsalında bir Peşmerge'yi alıkoyduğu bildirildi.

IKBY Peşmerge Bakanlığı 7'nci Tugay Komutanı Tümgeneral Behram Arif Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK militanları herhangi bir gerekçe göstermeden Ranya ilçesi kırsalında 7'nci Tugay Basın Sorumlusu Ali Wisu'yu alıkoydu." ifadelerini kullandı.

Hava muhalefeti ve yoğun kar yağışından dolayı Wisu'nun yolunu kaybedip, PKK'nın Zargeli köyündeki mevzisine girdiğini aktaran Yasin, "Peşmerge'nin serbest bırakılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik ancak şimdiye kadar bir sonuç elde edilmedi. Başına ne geldiğinden de haberdar değiliz." dedi.

PKK'lı militanların değil Peşmerge'yi alıkoyması ancak el uzatmasının bile kabul edilemeyeceği altını çizen Yasin, "Wisu yarın serbest bırakmadıkları takdirde biz de gerekeni yapacağız." diye konuştu.