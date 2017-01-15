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KKTC Mustafa Akıncı
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, devam eden müzakerelere ilişkin, "Kıbrıs Türk halkı çok açık ve net şekilde Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor." dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 23:59:50 Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 00:01:37 AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelerin ardından KKTC'ye dönerek, Ercan Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cenevre'deki konferansın şekli ve katılımcıları konusunda garantör ülkelerin de katılımıyla tam anlamıyla 5'li bir konferans olduğuna işaret eden Akıncı, "Cenevre'de iki taraf da eşit şekilde yer aldı. Güvenlik Konseyi üyeleri yer almadı, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin' temsiliyeti diye birşey olmadı. BM gözetiminde bugüne dek yürütülen iki tarafın pozisyonu neyse o şekilde başladı ve sürdü. AB'ye gözlemci statü verilmesi de iki tarafın onayıyla oldu, tek taraflı olmadı. Bundan sonra da AB'nin statüsü bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerdeki güvenlik ve garantiler başlıklarında süreci sonuca götürecek bir formatla çalışmalar yapılacağını belirterek, tarafların pozisyonlarını ortaya çıkaracak bir çalışmanın ardından nihai kararı siyasi seviyede yeniden toplanacak konferansın vermesiyle bir sonuca gidilebileceğini vurguladı.

KIBRIS TÜRK HALKI TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİNİN DEVAMINI İSTİYOR 

Akıncı, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının çok açık ve net şekilde Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor. Artık garantör ülkeleri de sürece iterek hep birlikte bu süreci bitirme ve sonuç alma heyecanını yaşarken sabırlı olmak ve referanduma giden bu süreci desteklemek, desteklenemiyorsa en azından referandum gününü beklemek gerek. Çünkü henüz ortada her şeyiyle bitmiş ve benim bile evet tamamdır 'hadi sandıklara gidip evet diyelim' diyeceğim bir metin henüz ortaya çıkmış değil. O noktaya gelene dek sabırlı temkinli ihtiyatlı olmak ve Kıbrıs Türk halkına destek olmak gerekir."

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor
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"KIBRIS TÜRK HALKI TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİNİN DEVAMINI İSTİYOR"