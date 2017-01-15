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104 ülkeden 40 bin terörist Irak ve Suriye’de savaşıyor

15 Ocak 2017 Pazar, 05:14:05

Günümüzde Irak ve Suriye’de 104 ülkeden 40 bin terörist, radikal terör örgütleri bünyesinde savaşıyor

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    Irak ve Suriye’de 104 ülkeden 40 bin terörist, radikal terör örgütleri bünyesinde savaşıyor. Batı’dan 4 bin 300 civarında savaşçının Suriye’de bulunduğu belirtilirken, Avrupa polis teşkilatı Europol, Irak ve Afganistan’a gidenler de eklendiğinde kıtaya dönen yabancı savaşçı sayısının 5 bin olduğunu belirtiyor.

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    Teröristlerin radikalleşme süreci uzun sürmüyor. Lahey merkezli Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi şu tezi ileri sürüyor: “Süreç bazı vakalarda sadece haftalar sürüyor, savaşçılar çoğunlukla arkadaş çevrelerinde radikalleşiyor ve bir hiçken kendi çevrelerinde kahramana dönüşüyor.

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    Najim Lakravi Fas’ta doğdu, Belçika’ya göç etti. Schaerbeek Mahallesi’nde büyüdü hatta Katolik lisesine gitti. Başarılı bir öğrenciydi, iki üniversitede mühendislik üzerine eğitim aldı.

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