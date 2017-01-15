104 ülkeden 40 bin terörist Irak ve Suriye’de savaşıyor

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Örgütler bu savaşçıları ölüme daha kolay ikna ediyor ve çoğunu canlı bomba olarak kullanıyor. Öyle ki Irak’ta Iraklılardan daha çok Avrupalı canlı bomba var. Araştırmacı Nikita Malik’e göre de bu eğitimin en önemli ayağı ideolojik. Çocuklar bile ağır bir indoktrinasyon döneminden geçiriliyor ve adeta beyinleri formatlanıyor.