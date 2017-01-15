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Brezilya'da 21 mahkum firar etti

Brezilya’nın Bahia eyaletinde cezaevine gönderilmek üzere polis merkezinde tutulan 21 erkek mahkumun hücre kilitlerini kırarak firar ettiği belirtildi

15 Ocak 2017 Pazar, 06:48:33 Güncelleme: 06:50:43 AA

Brezilya’nın Bahia eyaletinde Salvador şehrine 185 km uzaklıktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtı.

Bahia Kamu Polisi, olayın ardından yürüttüğü çalışma sonucunda 6 mahkumun yakalandığını ve yeniden polis merkezine getirildiğini bildirdi.

Hücrede bulunan 3 kadının firarda yer almadığı belirtildi. Mahkumların hücre pencerelerindeki demirlerden birini yerinden çıkarttıktan sonra bununla hücre kilitlerini kırarak firar ettiği ifade edildi.

Kaçan mahkumların çoğunun mahkeme tarafından uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundukları ve ve cezaevine nakledilmeyi bekledikleri açıklandı. Son olayla birlikte 24 saat içinde Bahia eyaletinde ikinci toplu firar vakası yaşanmış oldu.

Salvador'daki Mata Escura Hapishane kompleksinde tutulan 17 mahkum, 13 Ocak Cuma günü bir hücrenin demirlerini testere ile keserek kaçtı. Kamu polisi ve askeri polis kaçakları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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