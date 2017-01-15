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Irak güçleri Musul Üniversitesi'nde kontrolü sağladı

Yaklaşık 15 saat süren çatışmaların ardından Irak güçleri Musul Üniversitesi'nde kontrolü sağlarken, çoğu yabancı uyruklu silahlı kişilerin tamamının öldürüldüğü bildirildi

15 Ocak 2017 Pazar, 10:18:10 Güncelleme: 10:20:27 AA

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'la 15 saati aşkın süren çatışmaların ardından Musul Üniversitesi'nin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Terörle Mücadele Teşkilatında askeri hareket birimi yetkililerinden Tuğgeneral Fevvaz Ali en-Numani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin, tıp (5 fakülte), mühendislik (2 fakülte), fen (4 fakülte), hukuk, kamu yönetimi, iktisat ve tarihi eserler yerleşkelerinde kontrolü sağladığını söyledi.

Numani, üniversiteye ait binalarda bulunan çoğu yabancı uyruklu silahlı kişilerin tamamının öldürüldüğünü yerleşkelere Irak bayrağının asıldığını belirtti. Numani, operasyon sırasında 24 teröristen öldürüldüğünü, 2'sinin esir edildiğini ve örgüte ait silah, mühimmat kutuları, veritabanı, haberleşme cihazları ve çeşitli savaş ekipmanlarının ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonda terörle mücadele ekiplerinden bir kişinin ise keskin nişancının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığından Korgeneral Talib Şeğati, DEAŞ militanlarının Musul Üniversitesi'ne ait 30 binayı bombayla tuzakladığını ancak güvenlik güçlerinin üniversitenin tamamını ele geçirmeyi başardığını ifade etti.

Üniversitenin ele geçirilmesini olumlu bir adım olarak yorumlayan Şeğati, bomba uzmanı ekiplerin binalar içindeki patlayıcıları imha etmek için çalışmalara başladığını aktardı.

Irak Yükseköğretim Bakanlığı sözcüsü Haydar el-Abbudi ise üniversitenin ele geçirilmesini, taşıdığı stratejik önem nedeniyle "büyük bir kazanç" olarak nitelendirdi. Abbudi, üniversitedeki yıkımın boyutlarını tam olarak bilmediklerini ancak yıkılan kısımların onarımı için planları olduğunu dile getirdi.

DEAŞ, 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği üniversiteye ait binaları karargah ve yabancı uyruklu savaşçılar ile onların aileleri için ikametgah olarak kullanıyordu.

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