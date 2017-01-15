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Avustralya, 40 yıl önceki tren kazası için özür dileyecek

Avustralya, 40 yıl önce yaşanan ve 'Granville Tren Felaketi' olarak anılan kaza için mağdur ailelerden özür dileyecek

15 Ocak 2017 Pazar, 11:11:47 Güncelleme: 11:25:20 AA

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, 40 yıl önce meydana gelen tren kazasında ölen ve yaralananların ailelerinden özür dileyeceğini açıkladı.

NSW Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, Avustralya yayın kurumu ABC'ye verdiği röportajda, Sydney'in Granville semtinde 40 yıl önce meydana gelen ve 83 kişinin öldüğü, 213 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dileyeceklerini söyledi.

Kazadan etkilenen ailelerin "hayal edilmeyecek acılar" yaşadığını dile getiren Constance, "Yıllar boyunca insanlar ulus tarihindeki en korkunç trajedilerden biriyle başa çıkmak zorunda kaldılar." ifadesini kullandı.

Avustralya tarihindeki en büyük kazalardan biri olan ve "Granville Tren Felaketi" şeklinde anılan kazada babasını kaybettiğinde 15 yaşında olan Meredith Knight, okulu bırakarak ailesine yardım için çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerinin de kendisininkine benzer zorluklar yaşadığını ve hükümetin mağdurlarla ilgilenmediğini vurgulayan Knight, "Genel olarak göz ardı edildik, bütün ailelerin ve kurtulanların durumu buydu. Hükümet bize sırt çevirdi, ilgilenmedi. 40 yıl geçti ama çok sayıda kişi hala acı çekiyor." dedi.

NSW eyaletinin başkenti Sydney'in Granville semtinde 18 Ocak 1977'de meydan gelen tren kazasında 83 kişi ölmüş, 213 kişi yaralanmıştı. Kaza, yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda meydan gelmiş, sürüklenen tren çarptığı köprünün çökmesine neden olmuştu.

Kazaya, eskiyen rayların bakımının zamanında yapılmamasının neden olduğu ortaya çıkmıştı.

 

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