Almanya uçağında bomba paniği! Uçak Kuveyt'e indi

Alman Eurowings'e ait bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Kuveyt'e indi.

Associated Press'in haberine göre Umman'ın Selale şehrinden Köln'e hareket eden Airbus A330-203 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine 287 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Kuveyt'e indi.

Uçağın kaptanının Kuveyt'e acil iniş istemesinin ardından uçak tamamen boşaltıldı.

KUNA haber ajansından aktarılan habere göre uçakta patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Yolcuların Kuveyt'ten Almanya'ya uçuşa devam edeceği aktarıldı.