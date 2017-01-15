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Kerry son ziyaretinde eski düşmanıyla el sıkıştı

ABD Dışişleri Bakanı olarak son ziyaretini Vietnam'a gerçekleştiren Kerry, savaş sırasında kendisine saldıranlar arasında olan eski düşmanıyla el sıkıştı

15 Ocak 2017 Pazar, 15:07:43 Güncelleme: 15:12:17 HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bakan olarak son ziyaretini Vietnam'a gerçekleştirdi.

Kerry, ziyareti kapsamında Vietnam Savaşı sırasında pusuya düşürüldüğü Mekong Nehri'ni de ziyaret etti.

BBC'nin haberine göre eski donanma yüzbaşısı olan Kerry, burada 70 yaşındaki Viet Kong üyesi Vo Van Tam ile bir araya geldi.

Kerry, eski düşmanı Tam'la el sıkıştıktan sonra ikisinin de hayatta olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tam, 1969 yılında ABD devriye botunu ilk gördüklerinde yaptıkları saldırı planlarını hatırladığını ve Kerry'nin vurarak öldürdüğü askeri de tanıdığını söyledi.

Viet Cong birimi, ABD'li savaşçıları roketatarla vururken, o dönem 26 yaşında olan Kerry, karaya atlayarak roketatarın operatörünü vurarak öldürmüştü.

Kerry, mürettebatının canını kurtardığı için cesaretinden ötürü ABD ordusunun Gümüş Yıldızı'yla ödüllendirilmişti.

Tam, Kerry'nin öldürdüğü askerin 24 yaşındaki Ba Thanh olduğunu söyledi ve "İyi bir askerdi." dedi.

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