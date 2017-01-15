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Macar güzellik kraliçesinden Trump'la ilgili şok iddia!

Macaristan'ın eski güzellik kraliçesi Kata Sarka, 2013 yılında ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kendisine kartını verdiğini ve kaldığı otel odasını sorduğunu söyledi

15 Ocak 2017 Pazar, 17:22:58 Güncelleme: 17:27:14 DHA

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump (70), hakkındaki skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Macaristan’ın eski güzellik kraliçesi Kata Sarka (30) ülkesinde yayınlanan bir programda Trump’ın kendisine 2013 yılında ahlaksız teklifte bulunduğunu öne sürdü.

ABD’nin milyarder 45'inci başkanı Trump, 2013 yılında eşi Melania Trump ile 8 yıllık evliydi.

Moskova’da düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Universe seçilen Sarka, yarışmadan sonra Trump’un kendisine kartını verdiğini ve kaldığı otel odasını sorduğunu söyledi. Macar asıllı güzel Trump’ın kartının da hala kendisinde olduğunu söyledi.

Katıldığı Kasza Taxi programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarka: “Yarışmadan sonra düzenlenen partide, bir grup korumanın ortasında duruyordu. Elimi tuttu beni kendine çekti ve ‘Kimsin sen?’ diye sordu” dedi.

Saka sözlerine şöyle devam etti: “İngilizce sordu. Zaten çok heyecanlıydım, ‘sana bir dakika içinde kim olduğumu söyleyeceğim’ dedim. Çok heyecanlandım çünkü Macarca dışında bir dil bilmiyorum. Daha sonra 'bana neden buradasın' dedi. Hangi otelde ve hangi odada kaldığımı sordu. Kartını ve özel numarasını verdi. Kartın üzerinde Donald Trump yazıyordu”

Sarka, Macar Blikk gazetesine verdiği röportajında, “Teklifini kabul etmedim çünkü tipim değildi” dedi.

Macar güzeli aynı zamanda 2013 yılında Trump'ın kendisine verdiği kartın fotoğrafını da basına dağıttı.

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